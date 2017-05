Governo nega busca por nove nome para presidência do BNDES

Brasília – O Palácio do Planalto negou, no domingo, que o presidente Michel Temer tenha escalado o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, para encontrar um novo nome para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no lugar de Maria Silvia Bastos Marques.

O Planalto informou, por meio da assessoria de imprensa, que “o presidente não tem a menor intenção de tirar a Maria Silvia”.

O site da revista Época disse no domingo, em nota da coluna Expresso sem citar fontes, que Temer havia dado prazo de três meses para Moreira Franco substituir Maria Silvia, que estaria sendo alvo de reclamações ostensivas de empresários que a acusam de fechar o caixa do banco estatal, segundo a revista.