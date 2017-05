Governo marca dois leilões do pré-sal para 27 de outubro

Rio de Janeiro – O governo federal marcou para 27 de outubro as duas rodadas deste ano de licitação de prospectos do pré-sal, sob regime de partilha de produção, e para 27 de setembro a 14ª rodada de blocos exploratórios sob regime de concessão, segundo nota publicada nesta quarta-feira pelo Ministério de Minas e Energia.

As datas foram anunciadas pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, durante a conferência de petróleo OTC, em Houston, nos Estados Unidos, considerada a maior feira de petróleo do mundo.

Na nota, o ministério enfatizou a expectativa do governo de arrecadar cerca de 8,5 bilhões de reais, apenas em bônus de assinatura, com os três grandes leilões do ano.

Além disso, o governo calcula que os leilões previstos para 2017 e 2018 deverão atrair investimentos de 200 bilhões de reais nos próximos dez anos, segundo a publicação do ministério.