Governo grego e credores retomam negociações em Atenas

O governo grego e os representantes dos credores voltaram a retomar as discussões em Atenas sobre a auditoria das finanças públicas do país, cuja aprovação é necessária para desbloquear uma nova parcela do resgate, anunciou o ministério grego das Finanças.

Depois de meses de diferenças sobre as reformas pedidas pelos credores, Atenas quer agora chegar a um acordo o mais rápido possível já que o reembolso de mais de 7 bilhões de euros, a maioria para o Banco Central Europeu, vence em meados de julho.

Na segunda-feira à tarde, o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, anunciou em Bruxelas a retomada das negociações de Atenas, que durarão “alguns dias”.

Após meses de adiamentos, o governo grego teve que ceder recentemente às exigências de seus credores – zona do euro, Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI)- de novos cortes nas aposentadorias em 2019, o que permitiu retomar as discussões em Atenas depois de ser interrompidas no final de março.