Governo estuda simplificar tributação do setor de petróleo e gás

Brasília – O governo está considerando simplificar o regime tributário do setor de petróleo e gás, bem como alterar a tributação do sistema financeiro como parte de uma reforma tributária mais ampla em 2017, informou nesta quinta-feira uma fonte do governo familiarizada com o assunto.

“Estas são ideias gerais sobre o que deve ser feito, ainda em estágios embrionários”, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque não tem permissão para falar publicamente.

“Depois da aprovação do teto de gastos e da introdução da reforma da Previdência, vemos espaço para uma reforma tributária.”

Ele disse que o governo também pode considerar a simplificação do PIS-Cofins, reduzindo a burocracia sobre o sistema tributário e reestruturando o Carf, órgão de recursos do Ministério da Fazenda.