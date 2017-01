Governo estuda realizar duas rodadas do pré-sal neste ano

Rio de Janeiro – O Governo Federal estuda a possibilidade de realizar mais uma rodada do pré-sal, sob regime de Partilha de Produção, neste ano além da que já estava programada, informou nesta terça-feira o Ministério de Minas e Energia.

Neste caso, seriam feitas em 2017 a segunda e a terceira rodadas do pré-sal. “O Governo Federal, por meio do MME, estuda a possibilidade de antecipar a terceira rodada de leilão do pré-sal e realiza-lá ainda este ano”, disse o ministério à Reuters por e-mail.

O ministério não explicou os motivos para a antecipação e quais áreas poderiam ser leiloadas.

Na semana passada, o ministro de Minas e Energia afirmou a jornalistas que o governo estudava antecipar a segunda rodada do pré-sal para o primeiro semestre deste ano. Anteriormente, o certame estava previsto para o segundo semestre.

Entretanto, segundo o ministro, uma antecipação dependeria de trâmites, como a publicação das áreas no Diário Oficial da União (DOU) e o cumprimento do prazo necessário para que a Petrobras defina se irá exercer seu direito de preferência para a operação dos ativos.

A segunda rodada do pré-sal irá ofertar quatro áreas adjacentes a grandes descobertas de óleo e gás já realizadas –portanto com menores riscos–, que precisarão passar por processo de unitização junto aos proprietários das jazidas.

Após a publicação dessas áreas no DOU, a Petrobras terá 30 dias para decidir se irá exercer direito de preferência, conforme o previsto nas novas regras que retiraram a obrigação da empresa ser operadora do pré-sal.

A primeira rodada do pré-sal ocorreu em 2013 e negociou a área de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos.