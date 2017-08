Governo está negociando um acordo para o Refis, diz Meirelles

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 22, que o governo ainda está negociando um acordo para o Refis. “Teremos novas conversas”, afirmou. “Tudo está avançando e vamos procurar concluir o mais rápido possível. Estamos avançando na direção correta”, acrescentou.

Ele afirmou que é preciso chegar a um ponto que permita que as empresas prejudicadas pela crise econômica possam retomar a regularidade fiscal e de crédito e que, também, assegure ao País arrecadação adequada e seja uma sinalização para o futuro. “O melhor negócio para a empresa é pagar os impostos em dia”, avaliou.

Meirelles disse ainda que será feita uma revisão “profunda” dos vetos do presidente Michel Temer a pontos da LDO de 2018, mas que os vetos são bem fundamentados e isso será apresentado em reunião com parlamentares da Comissão Mista de Orçamento (CMO), nesta terça às 12 horas. “Temos que preservar os interesses do País”, acrescentou.

Reforma tributária

O ministro disse ainda que a proposta de reforma tributária do deputado Luiz Carlos Hauly (PMDB-PR) é “interessante e vai na direção correta”, mas ressaltou que a discussão do tema ainda está em fase inicial.