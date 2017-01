Governo e construtoras devem fechar acordo de regras de distratos

São Paulo – O governo e construtoras devem chegar a um acordo sobre novas regras do setor no país nesta terça-feira, dando às empresas o direito de manter uma parcela definida do valor do imóvel no caso de compra cancelada, segundo uma fonte com conhecimento direto das negociações.

Sob a proposta mais provável a ser adotada, as construtoras podem ser autorizados a manter uma média de 9 a 15 por cento do valor das unidades se os compradores cancelarem a compra, disse a fonte sob condição de anonimato porque o acordo não foi finalizado.

O plano é dar “mais transparência” às relações entre consumidores e construtoras, afirmou uma fonte do setor na véspera de um encontro em Brasília, que envolverá a indústria, grupos de consumidores e representantes do governo.