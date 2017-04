Governo do Rio pagará salários de março para servidores no dia 17

O governo do Rio informou que depositará na segunda-feira, 17, os salários integrais de março dos servidores ativos da Educação e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da área de Segurança.

Para efetuar esses pagamentos, será depositado o valor líquido de R$ 917 milhões.

Na mesma data, a Secretaria de Estado de Fazenda quitará os salários de fevereiro para os servidores ativos, inativos e pensionistas que não receberam os vencimentos até o momento.

Serão depositados R$ 588 milhões para 212 mil servidores.

Os vencimentos serão creditados ao longo do dia.

Em nota, o governo afirma que o pagamento será possível em decorrência do resultado positivo da arrecadação nos últimos dias.

Ao todo, o Estado vai depositar R$ 1,5 bilhão.

No caso da Educação, também estão incluídos os servidores do Departamento Geral de Ações Sócio-educativas (Degase).

A lista da Segurança engloba policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Segundo o governo, o pagamento dos ativos da Educação será efetuado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o da Segurança com recursos do Tesouro estadual.

Os vencimentos serão depositados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário, informou o Estado por meio de nota.