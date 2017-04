Governo abrirá 100% de capital de empresas aéreas a estrangeiros

O presidente Michel Temer deve assinar na tarde de hoje (11) medida provisória que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir a abertura de 100% do capital das empresas aéreas brasileiras ao investimento estrangeiro, de acordo com o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O ministro estima que a abertura vai ampliar o número de rotas nacionais, a competitividade e reduzir preços. “Queremos mais empresas operando, queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil”, disse Beltrão.

A abertura de capital faz parte do Brasil + Turismo, um pacote de medidas para ampliar o turismo no país, lançado hoje pelo governo federal.

O pacote tem propostas para a desburocratização do setor, emissão de vistos eletrônicos, ampliação da malha aérea regional e abertura de 100% do capital das empresas aéreas brasileiras ao investimento estrangeiro. Com as medidas, o governo espera gerar empregos no setor de turismo.