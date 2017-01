Governo busca antecipar leilão do pré-sal para o 1º semestre

Rio de Janeiro – O governo federal busca antecipar o leilão do pré-sal para o primeiro semestre deste ano, diante de alguns indicadores que apontam uma melhoria no cenário econômico do país, afirmou nesta quinta-feira a jornalistas o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix.

“O Brasil está com um cenário (melhor), está caindo taxa de juros, inflação está ficando (melhor), e a gente entende que o leilão dessas quatro áreas já tem um grau de certeza que vai ser um sucesso, porque são apêndices de áreas que já têm descobertas… não sei se a gente vai conseguir antecipar, mas a orientação do ministro para nós (é essa)”, afirmou ele, após a posse de diretores do órgão regulador (ANP).

O governo federal aprovou no final do ano passado a realização da segunda rodada de licitação sob o regime de partilha de produção, com a oferta de quatro áreas do pré-sal adjacentes a grandes descobertas já realizadas, que precisarão passar por processo de unitização junto com os proprietários existentes. O leilão foi originalmente previsto para o segundo semestre.