Governo agenda leilões de energia A-4 e A-6 para dezembro

São Paulo – O governo federal agendou para 18 e 20 de dezembro a realização de dois leilões de energia para a contratação de novas usinas de geração, segundo portaria do Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

No dia 18 acontecerá o leilão A-4, em que o início de suprimento das usinas contratadas é previsto para a partir de janeiro de 2021. No dia 20 será o certame A-6, com início da geração em janeiro de 2023.

As concessionárias de distribuição de eletricidade, que participam do certame como compradoras para atender aos consumidores finais, deverão apresentar até 10 de novembro suas declarações de necessidade de compra para o leilão.

Acesse na íntegra a portaria do ministério sobre os leilões no Diário Oficial da União.