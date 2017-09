Geraldo Alckmin discutirá economia brasileira no EXAME Fórum 2017

São Paulo — Aonde vai levar a transformação política, econômica e jurídica pela qual o Brasil está passando? Para debater os rumos dos negócios e do país em 2018, o EXAME Fórum vai reunir, na próxima segunda-feira, especialistas, a elite do empresariado e políticos como Geraldo Alckmin, João Doria e Rodrigo Maia.

O evento, que vai acontecer no hotel Unique, em São Paulo, já tem inscrições abertas. Vai trazer informações, análises e perspectivas para ajudar as empresas a planejar seus negócios em 2018. A manhã será dedicada ao cenário político brasileiro e, a tarde, às perspectivas na economia.

Alckmin e Doria, ambos possíveis candidatos à presidência em 2018, vão apresentar suas visões do histórico momento de transição pelo qual passa o Brasil. Rodrigo Maia, que no momento substitui Michel Temer na presidência da República, também vai abordar as mudanças no país e suas expectativas para o próximo ano.

O EXAME Fórum também vai discutir a interferência da Justiça na política e na economia, num painel que terá a participação de Carlos Velloso, ex-presidente do STF, e dos juristas Caio Farah Rodriguez e Carlos Ari Sunfeld.

Outro painel vai reunir Bolívar Lamounier, sociólogo e sócio da consultoria Augurium, e Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva e colunista de EXAME. Os dois especialistas vão analisar o embate entre esquerda e direita e debater o que podemos esperar da eleição de 2018.

João Manoel Pinho de Mello, assessor especial de reformas microeconômicas do Ministério da Fazenda, vai abordar as reformas estruturais propostas pelo governo e seu potencial para melhorar o difícil ambiente de negócios brasileiro.

A interseção entre política e economia e o papel do empresariado na definição dos rumos do país serão debatidos por Flávio Rocha, sócio da Lojas Riachuelo, João Amoedo, fundador do Partido Novo, e Fábio Barbosa, membro do conselho do Itaú Unibanco, da Endeavor e da Fundação das Nações Unidas.

O economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria MB Associados, abordará como se planejar para 2018. Já o sociólogo Demétrio Magnoli e o economista-chefe do Banco Itaú, Mário Mesquisa, vão debater as tendências globais e como elas afetam o Brasil.

O EXAME Fórum terá, ainda, uma sessão dedicada às tecnologias emergentes e seu impacto crescente nos negócios. Julien Imbert, sócio da consultoria BCG e Rafael Lucchesi, diretor de educação e tecnologia da CNI e diretor geral do Senai, vão discutir se as empresas brasileiras estão em dia com a revolução digital.

