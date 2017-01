Gastos em tecnologia no mundo devem cair em 2017 por incertezas

O gasto mundial em produtos tecnológicos para o grande público cairá neste ano por vários fatores, como o fortalecimento do dólar e a incerteza política derivada do Brexit e da chegada de Donald Trump à Casa Branca.

Os consumidores de todo o mundo gastarão 929 bilhões de dólares no mundo em smartphones e outros dispositivos, contra os 950 bilhões de 2016, segundo a associação americana do setor, a Consumer Technology Association (CTA).

O diretor de estudos de mercado da CTA, Steve Koenig, revelou na terça-feira em Las Vegas, antes da abertura do salão anual CES, que esta previsão se baseia na “incerteza após a eleição de Trump e o Brexit”, a votação a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.

“Este ambiente de incerteza certamente impactará nos gastos dos consumidores, nos investimentos das empresas e nos dos governos”, sustentou Koenig.

Em sua opinião, a força do dólar também constitui “um importante impacto”, ao reduzir as quantidades gastas em tecnologia em outras divisas, assim como as quedas dos preços para alguns produtos, como os tablets.

As receitas do setor seguem dependendo em grande medida dos smartphones, que neste ano representarão 47% dos gastos em eletrônica entre o grande público em escala mundial, embora seu crescimento – tanto em volumes de venda quanto em receitas – comece a moderar.

“O smartphone está no centro do universo do consumidor de tecnologia”, disse Koenig.