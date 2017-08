Gasto com aluguel de repartições chega a R$ 1,6 bilhão

Na batalha para enxugar gastos, o Ministério do Planejamento quer transferir repartições da administração federal que hoje ocupam imóveis alugados para prédios próprios que se encontram ociosos. Só no Executivo, as despesas com aluguel somam R$ 1,6 bilhão ao ano. No entanto, a União possui 91 prédios comerciais espalhados pelo País.

Após a reestruturação administrativa feita no início do governo do presidente Michel Temer e da transferência dos comandos militares para outra região da capital federal, há espaços desocupados na própria Esplanada dos Ministérios. Existe um prédio inteiro, o bloco O, sem uso.

Em nota, a pasta informou que negocia as transferências com os proprietários dos imóveis alugados. Disse também que, em outra frente, trabalha para vender imóveis desocupados que não têm uso público, como apartamentos funcionais, por exemplo.

A venda de imóveis desocupados, porém, tem sido mais difícil do que parece. Em 2015, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff tentou se desfazer deles, num programa no qual esperava arrecadar cerca de R$ 1,7 bilhão. Mas, até agosto do ano passado, haviam sido arrecadados apenas R$ 26 milhões.