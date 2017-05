G7 vê risco de que políticas dos EUA impactem crescimento global

Bari, Itália – As autoridades de Finanças do G7 levantaram preocupações sobre os riscos para o crescimento global diante das propostas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, incluindo a reforma tributária, disse uma alta autoridade do Tesouro norte-americano nesta sexta-feira.

Ministros das Finanças dos Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha, que forma o G7, estão realizando dois dias de conversações sobre a economia global, tributação e financiamento do terrorismo na cidade de Bari, no sul da Itália.

Falando aos repórteres, o funcionário disse que o plano tributário e as políticas comerciais dos EUA foram parte das discussões sobre os riscos para a economia global.

“Alguns países têm riscos assinalados ao longo dessas linhas, bem como riscos de que o crescimento dos EUA e o fortalecimento do crescimento dos EUA levarão a mais investimentos, o que pode ter impacto sobre as taxas de câmbio e sobre a política do Fed no futuro”, disse a autoridade.

“Isso está em um contexto positivo, mas poderia ter consequências para o resto do mundo, em termos tanto positivos quanto negativos”, acrescentou.