G20 tem crescimento de 0,9% no segundo trimestre

Paris – O crescimento econômico do G20 foi de 0,9% no segundo trimestre de 2017, um décimo a mais do que entre janeiro e março, anunciou nesta quinta-feira a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A essa aceleração contribuíram, em particular, os Estados Unidos (que passou de 0,3% no primeiro trimestre a 0,8% no segundo), a China (de 1,3% a 1,7%), a Turquia ( de 1,3% a 2,1%), a África do Sul (de -0,1% a 0,6%) e a Austrália (de 0,3% a 0,8%).

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) se manteve estável na Indonésia (1,2%), na França (0,5%) e na Itália (0,5%), enquanto houve uma notável desaceleração no Brasil (de 1% a 0,2%) e menos pronunciada na Alemanha (de 0,7% a 0,6%) e no México (também de 0,7% a 0,6%).

Em termos interanuais, o PIB do G20 (grupo de países desenvolvidos e emergentes) como conjunto progrediu 3,6% entre abril e junho com relação ao mesmo período de 2016, frente aos 3,4% no trimestre precedente.

Os crescimentos mais importantes foram constatados na China (6,9%), na Turquia (6,1%), na Índia (5,9%), na Indonésia (4,9%) e no Canadá (3,7%).