Furacão Harvey vai abalar levemente crescimento econômico dos EUA

Begaluru – O crescimento econômico dos Estados Unidos sofrerá um brando golpe no atual trimestre devido à passagem do furacão Harvey pelo Texas, mas as perspectivas para o próximo ano se mantiveram estáveis na mais recente pesquisa da Reuters, sugerindo que a produção perdida provavelmente será recuperada.

O Harvey foi a tempestade mais potente a atingir o Texas em mais de 50 anos, deixando mais de 60 mortos e deslocando mais de 1 milhão de cidadãos.

A tempestade também forçou o fechamento temporário de refinarias e o governador do Texas disse que o dano causado pelo desastre natural foi de cerca de 180 bilhões de dólares.

Perguntados sobre o impacto do furacão Harvey no crescimento econômico do atual trimestre, 48 economistas que responderam à pesquisa estimaram um golpe de 0,3 ponto percentual no crescimento anual ajustado sazonalmente.

Entretanto, o impacto deve ter vida curta de acordo com os economistas, que responderam à pesquisa entre os dias 7 e 12 de setembro, antes e enquanto uma outra poderosa tempestade, o furacão Irma, assolou o Caribe e, em seguida, a Flórida, deixando mais de 60 mortos e deslocando e deixando milhões de famílias sem energia.

Anteriormente, grandes furacões como Katrina em 2005 e Sandy em 2012 custaram mais da metade da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano nos respectivos trimestres atingidos pelas tempestades.