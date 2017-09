Fundo monetário norueguês chega à marca de 1 trilhão de dólares

O fundo monetário norueguês ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares nesta terça-feira, favorecido por uma alta do euro. O valor que é 2,5 maior do que o próprio PIB do país. A novidade veio logo após a reeleição da primeira-ministra do país, Erna Solberg, que teve o resultado de sua vitória anunciado na segunda. Ela é a primeira conservadora a ser reeleita desde 1985, e foi a primeira governante do país a usar o fundo para complementar o orçamento, depois da crise do petróleo. Mas, apesar da imensa fortuna em caixa, o dinheiro não pode ser usado ostensivamente para gastos públicos – somente 4% pode ser retirado do fundo por ano.