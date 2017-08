Frankfurt pode ganhar até 100 mil empregos após Brexit

A região de Frankfurt, no oeste da Alemanha, poderá receber cerca de 100.000 novos empregos nos quatro próximos anos por causa do Brexit, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira.

Mais de um depois do referendo britânico, Frankfurt se perfila como favorito para “ganhar a corrida” frente a outras cidades que tentam de atrair as sedes estrangeiras instaladas em Londres, considera este estudo encarregado pelo organismo de promoção Frankfurt Main Fianance à Otto Beisheim School of Management de Vallendar (oeste).

Os investigadores acreditam que a transferência de postos do setor financeiro deve ser acompanhado de “efeitos multiplicadores que induzam a um crescimento em outros ramos”, segundo o comunicado que resume o estudo.