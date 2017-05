Franco suíço vence “Oscar das moedas”; veja alguns indicados

São Paulo – O franco suíço foi o vencedor da edição 2016 do “Oscar das moedas“.

O concurso é promovido todo ano pela International Bank Note Society‘s (IBNS), criada em 1961 e com sede em Washington DC, capital dos Estados Unidos.

O design premiado foi a primeira mudança do franco em 20 anos. As novas cédulas mostram “o vento e experiências nacionais” e no futuro terão representações de “tempo, luz, água, matéria e linguagem”.

120 novas notas foram lançadas no mundo em 2016 e mais da metade foi considerada com design suficientemente novo para estar apta a concorrer.

Para ser membro da IBNS basta pagar uma anualidade de 33 dólares e hoje há mais de 2 mil associados espalhados por 90 países, segundo o site oficial.

Qualquer membro do grupo pode fazer indicações, abertas até o final de janeiro, e os critérios levados em conta na votação são beleza artística e itens de segurança.

Veja algumas outras concorrentes: