França registra 1ª queda anual do desemprego desde 2007

Pela primeira vez desde 2007, antes da crise financeira, o desemprego caiu na França em 2016, segundo os dados publicados na terça-feira pelo ministério do Trabalho.

Apesar do aumento em dezembro, o número de desempregados caiu em 107.400 pessoas (-3,0%) no ano passado, “após oito anos consecutivos de alta”, informou em comunicado a ministra do Trabalho, Myriam El Khomri.

“Essa tendência é claramente favorável”, comemorou El Khomri.

O índice de Pôle emploi, o instituto nacional do emprego, não registrava uma redução anual desde 2007, quando houve uma redução de 249.800 desempregados em suas listas.