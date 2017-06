Focus reduz projeção de crescimento do PIB em 2017 para 0,41%

São Paulo – A projeção para a taxa básica de juros permaneceu inalterada na pesquisa Focus do Banco Central para este ano e o próximo, com perspectiva de ritmo mais fraco de corte da Selic em julho e crescimento menor tanto em 2017 quanto em 2018.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira mostrou que os economistas consultados permanecem vendo a Selic a 8,5 por cento tanto no final de 2017 quanto de 2018.

Para a reunião de julho, eles veem um corte de 0,75 ponto percentual, depois de o BC ter reduzido no fim de maio a taxa em 1 ponto percentual, a 10,25 por cento.

Na ata desse encontro, a autoridade monetária repetiu que a redução moderada do ritmo do afrouxamento monetário deve se mostrar adequada em sua próxima reunião, em função da crise política. Esse cenário foi reforçado pelo presidente do BC, Ilan Goldfajn, na sexta-feira.

As expectativas do Top-5, grupo que reúne aqueles que mais acertam as projeções, também não mudaram, com a Selic calculada em 8,38 por cento e 8 por cento respectivamente neste ano e no próximo, na mediana das projeções.

Entretanto, a pesquisa com uma centena de economistas mostra ainda que, em relação à atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) deve expandir apenas 0,41 por cento em 2017, contra projeção anterior de 0,50 por cento.

A conta para 2018 também caiu, em 0,10 ponto percentual, e agora é de crescimento de 2,30 por cento.

Em relação ao IPCA, a estimativa para a inflação este ano foi reduzida em 0,19 ponto percentual, chegando a 3,71 por cento. Para 2018, a redução foi de 0,03 ponto, a 4,37 por cento.

Em maio, o IPCA subiu 0,31 por cento e alcançou em 12 meses 3,60 por cento, nível mais baixo em 10 anos.