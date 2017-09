Focus projeta Selic em 2018 a 7% com inflação ainda mais baixa

São Paulo – A perspectiva para a taxa básica de juros em 2018 foi reduzida na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira pela segunda vez seguida, em meio a um cenário de inflação cada vez mais fraca.

O levantamento mostrou que a projeção dos economistas consultados para a Selic em 2018 passou a ser de 7 por cento, contra 7,25 por cento anteriormente. Para este ano, a conta permanece sendo de 7 por cento.

Entretanto, o grupo que mais acerta as previsões, o Top 5, elevou sua estimativa para a taxa básica de juros no ano que vem de 7 para 7,25 por cento, mantendo a perspectiva de 7 por cento neste ano.

O ajuste acontece depois de o BC ter reforçado a mensagem de encerramento gradual da flexiblização monetária na ata da sua última reunião, quando cortou a Selic em 1 ponto percentual, para 8,25 por cento.

Para o encontro de política monetária de outubro, os economistas consultados pelo BC para a pesquisa semanal continuam vendo redução do ritmo de corte da Selic para 0,75 ponto percentual.

O afrouxamento monetário ora em curso é favorecido pela fraca pressão dos preços. As contas para a alta do IPCA em 2017 foram reduzidas pela quarta vez seguida, para 3,08 por cento, 0,06 ponto percentual a menos do que na semana anterior.

Para 2018, a queda foi de 0,03 ponto, para 4,12 por cento. A meta oficial de inflação é de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, tanto para 2017 quanto para 2018.

Em relação à atividade econômica, a conta para este ano continua sendo de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,6 por cento, enquanto que para 2018 a projeção subiu a 2,20 por cento, de 2,10 por cento no levantamento anterior.