Focus projeta corte de 0,5 ponto percentual da Selic esta semana

São Paulo – Economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central mantiveram a expectativa de aceleração do corte da taxa básica de juros nesta semana, e reduziram as expectativas para a inflação.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira estimou que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai acelerar o afrouxamento monetário e cortar a Selic em 0,50 ponto percentual na reunião desta semana, após duas reduções de 0,25 ponto que levaram a taxa básica de juros aos atuais 13,75 por cento.

Essa expectativa acompanha o resultado de pesquisa da Reuters divulgada na sexta-feira, em que 38 de 42 analistas consultados acreditam que o BC reduzirá a Selic em 0,50 ponto percentual, para 13,25 por cento.

A mediana das projeções no Focus aponta que a Selic terminará 2017 a 10,25 por cento, sem alterações.

Já o Top-5, que reúne as instituições que mais acertam as previsões, calcula a taxa básica de juros em 10 por cento, também sem mudar a expectativa.

O cenário de recessão no país vem levando a reduções nas expectativas para a inflação. A pesquisa com uma centena de economistas aponta agora alta do IPCA em 2016 de 6,35 por cento, 0,03 ponto percentual a menos da semana passada e dentro da meta oficial, de 4,5 por cento com margem de tolerância de 2 pontos percentuais.

Para 2017, a conta voltou a cair e passou a 4,81 por cento, queda de 0,06 ponto percentual, aproximando-se do centro da meta, de 4,5 por cento, mas com banda de 1,5 ponto.

Os economistas consultados ainda mantiveram a expectativa de expansão da economia em 0,5 por cento neste ano, na mediana das projeções. Para 2016 a projeção continua sendo de contração do Produto Interno Bruto de 3,49 por cento estimada.