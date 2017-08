Focus mantém expectativa para corte da Selic em setembro

São Paulo – Economistas de instituições financeiras mantiveram a expectativa de que o Banco Central irá manter o ritmo de corte de juros básicos em setembro, com inflação e economia em níveis fracos.

De acordo com a pesquisa Focus realizada semanalmente pelo BC, a Selic deve ir dos atuais 9,25 por cento para 8,25 por cento no encontro de 5 e 6 de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom), segundo os cálculos dos especialistas consultados.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira mostrou ainda que a mediana das projeções é de que a Selic terminará este ano e o próximo a 7,5 por cento, sem alterações em relação à pesquisa anterior.

O BC vem cortando desde outubro passado a taxa básica de juros, sendo que o último movimento realizado no final de julho foi de 1 ponto percentual.

O Top-5, grupo que mais acerta as previsões, também vê corte de 1 ponto percentual na próxima reunião, mas mantém a expectativa de Selic a 7,25 por cento ao final tanto de 2017 quanto de 2018.

O Focus trouxe ainda ligeiro ajuste na expectativa para a inflação este ano, com o avanço do IPCA em 2017 calculado agora em 3,51 por cento, 0,01 ponto percentual a mais do que na semana anterior.

Para 2018 a conta continua sendo de inflação de 4,20 por cento. Em ambos os anos, a meta oficial de inflação é de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Em relação à economia, a visão dos especialistas é de que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 0,34 por cento em 2017 e 2 por cento em 2018.

O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), espécie de sinalizador do PIB, mostrou na semana passada expansão de 0,25 por cento no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano.