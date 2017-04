FMI vê perspectiva favorável para economia global em 2017

Berlim – O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê perspectiva mais favorável para a economia global neste ano e no próximo do que em 2016, mas tem preocupações além do curto prazo, disse a diretora-gerente do fundo, Christine Lagarde, na segunda-feira.

“Também identifiquei duas preocupações fundamentais que temos no FMI: uma é a baixa produtividade persistente e, a segunda, desigualdades excessivas que crescem em conjunto com essa baixa produtividade”, disse ela depois de reunir-se com os chefes de outras organizações econômicas globais e a chanceler alemã Angela Merkel, em Berlim.