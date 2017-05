FMI diz que Alemanha deve investir em infraestruturas

Berlim – A Alemanha deve usar as crescentes receitas tributárias para investir em projetos de infraestrutura, que vão elevar seu potencial de crescimento, e incentivar os empregadores a aumentar os salários, ajudando a impulsionar a inflação da zona do euro, disse o Fundo Monetário Internacional nesta segunda-feira.

As recomendações do FMI são contrárias ao pensamento do ministro das Finanças, Wolfgang Schaeuble, que na última quinta-feira anunciou estimativas maiores de receitas tributárias para este ano e rejeitou críticas de que a Alemanha não está investindo o suficiente.

Em um relatório após as reuniões anuais com as autoridades alemãs, o FMI disse que o superávit grande e persistente da conta corrente da Alemanha reflete a poupança interna elevada e as melhores oportunidades de investimento no exterior.

“A Alemanha deve adotar um conjunto de políticas fiscais e estruturais coordenadas para proteger seus pontos fortes e enfrentar os desafios remanescentes, incluindo a redução dos desequilíbrios externos”, acrescentou o FMI.