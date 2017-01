FMI: BCE deve manter política expansionista por tempo prolongado

Bruxelas – O Banco Central Europeu deve continuar com uma política monetária frouxa, concentrando-se na inflação da zona euro, até que haja um aumento sustentado no crescimento dos preços, afirmou o Fundo Monetário Internacional (FMI) em um documento.

O documento, visto pela Reuters, é uma revisão regular da economia dos 19 países que utilizam o euro e foi apresentado pelo chefe do Departamento Europeu do FMI, Poul Thomsen, aos ministros das Finanças da zona do euro nesta quinta-feira.

“Continuamos a apoiar fortemente a posição monetária expansionista do BCE e o seu firme empenho em atingir o objetivo de estabilidade de preços”, disse o FMI.

O FMI disse que o BCE deve olhar através de movimentos temporários de inflação, incluindo episódios transitórios de inflação acima da meta, e permanecer focado em seu objetivo de médio prazo para a zona do euro como um todo, que é o baixo crescimento dos preços, mas com a inflação perto de 2 por cento.