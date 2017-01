Fluxo em shopping centers recua 2,5% em dezembro, diz pesquisa

São Paulo – O fluxo de clientes em shopping centers caiu 2,5 por cento em dezembro sobre um ano antes, equivalente a 9,3 milhões de visitas a menos, mostrou o Iflux, índice do mercado de shoppings, desenvolvido pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo.

A pesquisa mostrou que a maior queda no mês passado aconteceu na semana que antecedeu o Natal – de 17 a 24 de dezembro, com queda de 4,1 por cento no fluxo ante o mesmo período do ano anterior.

Nas duas primeiras semanas do mês houve acréscimo de 0,4 por cento e declínio de 0,4 por cento, respectivamente, com a última semana do ano mostrando recuo de 0,2 por cento.

“Confirmando a tendência observada em meses anteriores, os shoppings que apresentam melhores resultados em dezembro são os classificados como ‘dominantes’ em seus mercados e os que atendem a um perfil de clientes mais qualificado – predominância de classe AB”, afirmou trecho do documento.