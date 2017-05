Fitch espera por reformas antes de decidir sobre rating do Brasil

São Paulo – A Fitch Ratings aguarda maior clareza na agenda de aprovação de reformas pelo governo do presidente Michel Temer, notadamente a da Previdência, antes de considerar uma eventual ação sobre a nota do Brasil, disse nesta terça-feira o diretor da agência de classificação de risco no país, Rafael Guedes.

“Os analistas da agência esperam mais clareza na aprovação de reformas e no cenário de recuperação fiscal e de atividade econômica antes de tomar qualquer medida”, disse Guedes, durante apresentação a investidores.

O rating soberano do Brasil pela Fitch atualmente é BB, com perspectiva negativa.