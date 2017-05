Fitch coloca rating da JBS em observação negativa

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch cortou nesta segunda-feira a nota de crédito em moeda estrangeira da JBS, de BB+ para BB, e colocou o rating em observação negativa.

Segundo a Fitch, o corte reflete o anúncio de que alguns dos executivos da JBS assinaram acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF), que envolve a admissão de pagamentos de suborno a políticos, o que provavelmente prejudicará as fontes de financiamento da JBS e deve resultar no cancelamento ou atraso da oferta inicial de ações de sua unidade internacional.