FGV lança Índice de Confiança Empresarial

Rio – O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) passa a divulgar a partir desta quarta-feira, 31, o Índice de Confiança Empresarial (ICE), que agrega os dados das sondagens da Indústria de Transformação, Serviços, Comércio e Construção.

O novo indicador, com periodicidade mensal, apresentará os dados do ICE, além dos subíndices de Situação Atual Empresarial (ISA-E) e de Expectativas Empresariais (IE-E), nos mesmos moldes das divulgações das sondagens setoriais.

Os segmentos cobertos pelas pesquisas representam mais de 50% da economia nacional, apontou a FGV.

O cálculo do Índice de Confiança Empresarial levará em conta pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2017, o Setor de Serviços representa 38,3% do total; a Indústria, 33,2%; Comércio, 20,1%; e Construção, 8,4%. Os pesos serão atualizados anualmente.

“Do lado da oferta econômica, podemos dizer que estamos acompanhando todos os segmentos com forte aderência ao ciclo comum da economia, com informações relevantes sobre o estado atual do ambiente dos negócios e sobre as expectativas dos agentes com relação aos meses seguintes”, apontou o superintendente de Estatísticas Públicas do Ibre/FGV, Aloisio Campelo Júnior, em nota oficial.

Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

“O setor industrial possui características cíclicas que permitem antecipar tendências do PIB. A agregação com dados de outros setores aumentará ainda mais a capacidade de extração de informações relevantes sobre o estado atual e as tendências de curto prazo da economia como um todo”, avaliou Campelo Júnior.

A Sondagem Empresarial estará disponível no Portal IBRE (http://portalibre.fgv.br) no dia 31 de maio, às 8 horas.