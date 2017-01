Fenabrave estima alta de 2,4% nas vendas de veículos em 2017

São Paulo – As vendas de novos veículos leves no Brasil em 2017 devem crescer 2,4 por cento em relação a 2016, para 2,03 milhões de unidades, estimou nesta quarta-feira a associação de concessionários, Fenabrave.

A entidade também espera que as vendas de caminhões e ônibus novos subam 3,15 por cento neste ano, para 65,95 mil unidades.

Em 2016, as vendas de veículos leves caíram 19,8 por cento, enquanto as de caminhões e ônibus recuaram 30,6 por cento, sendo que no total houve queda de 20,2 por cento, para 2,05 milhões de unidades.

Apenas em dezembro, as vendas de veículos novos no Brasil subiram 14,7 por cento sobre novembro, mas recuaram 10,2 por cento na comparação anual, para 204,4 mil unidades.