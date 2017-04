Fed: EUA mantêm crescimento moderado e pequeno aumento de preços

A economia dos Estados Unidos continua crescendo moderadamente com uma pequena alta de preços, mas as empresas se queixam de falta de mão de obra; incluindo a não especializada, disse nesta quarta-feira o Federal Reserve (Fed).

Em um relatório conhecido como “Livro Bege”, o Fed apontou um generalizado otimismo no setor industrial, cuja atividade continua crescendo. Este estado de ânimo convive com a incerteza sobre a futura política comercial da administração do presidente Donald Trump.

Os 12 distritos do Fed relataram que suas economias cresceram desde março e com um ritmo “moderado”.

Os preços aumentaram “modestamente” e também são verificadas dificuldades no setor de empregos, inclusive para conseguirtrabalhos pouco qualificados. Até agora as dificuldades eram para conseguir um emprego de mão de obra qualificada.

O Livro Bege, publicado duas semanas antes de cada reunião de política monetária do Fed, disse que os aumentos de salários são “modestos” e que os empregadores acreditam que essa tendência deve continuar.

Globalmente os atores econômicos esperam que os preços continuam avançando nos próximos meses.

A inflação, medida pelo índice PCE, está atualmente em 2,1% anual; levemente acima da meta de 2% do Fed.

O Livro Bege foi elaborado com dados recolhidos desde meados de fevereiro até 10 de abril.

Esses dados serão a base para o encontro de política monetária que o Fed terá nos dias 2 e 3 de maio. Os mercados não esperam no momento um aumento dos juros e acreditam que esse papo será dado em junho.