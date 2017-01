Fed deve manter taxa de juros enquanto aguarda planos de Trump

Washington – O Federal Reserve deve manter a taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira, em sua primeira decisão de política monetária desde que Donald Trump tomou posse como presidente dos EUA, enquanto aguarda maior clareza sobre as políticas econômicas do republicano.

Trump tem prometido um grande programa de gastos em infraestrutura, cortes tributários, simplificação de regulações e renegociação de acordos comerciais, mas ofereceu poucos detalhes ou um cronograma desde a vitória na eleição em 8 de novembro.

A decisão do banco central norte-americano será divulgada na quarta-feira às 17:00 (horário de Brasília). A chair do Fed, Janet Yellen, não dará entrevista à imprensa.

O comunicado será divulgado uma semana depois de Yellen ter destacado que a economia dos EUA está perto do pleno emprego e alertado para uma “surpresa desagradável” sobre a inflação se o Fed for lento demais com suas altas de juros.

Economistas consultados pela Reuters descartaram uma alta dos juros na reunião desta semana. Os investidores veem um aumento em junho, de acordo com dados compilados pelo CME Group.

O Fed elevou a taxa de juros referencial na reunião de dezembro, a segunda alta em uma década, para uma faixa entre 0,5 e 0,75 por cento. O banco central norte-americano prevê mais três aumentos neste ano.