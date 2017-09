Fed deve elevar juros com aceleração da inflação, diz diretor

Syracuse, Estados Unidos – O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, caminha para aumentar gradualmente as taxas de juros, dado que os fatores da desaceleração da inflação estão “desaparecendo” e os fundamentos da economia do país estão sólidos, disse nesta segunda-feira o presidente do Fed de Nova York, William Dudley.

Dudley, entre os primeiros do Fed a falar publicamente desde a decisão na semana passada de manter osjuros, citou o dólar fraco e o crescimento forte no exterior entre as razões pelas quais ele espera uma atividade econômica ligeiramente acima da média do país e um aumento dos salários.

“Com uma tendência de preços de importação mais firme e o desaparecimento dos efeitos de uma série de fatores temporários e idiossincráticos, espero que a inflação avance e se estabilize em torno da meta de 2 por cento do Fed no médio prazo”, disse ele a estudantes e professores na Onondaga Community College.

“Em resposta, o Federal Reserve provavelmente continuará a remover a política monetária expansionista gradualmente”, acrescentou Dudley, um aliado próximo da chair do Fed, Janet Yellen, e um votante permanente sobre a política monetária.

Os comentários de Dudley foram semelhantes aos de seu discurso no início deste mês e reforçaram a crescente expectativa de que o Fed deve aumentar os juros pela terceira vez neste ano em dezembro.

Dudley lembrou dos três furacões devastadores que atingiram partes do sul dos EUA e do Caribe, observando que seus efeitos devem dificultar a interpretação dos dados econômicos nos próximos meses. Ele disse, no entanto, que os efeitos provavelmente serão de curta duração e observou que tais eventos tendem a impulsionar a atividade econômica à medida que a reconstrução tem início.