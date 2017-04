FCStone eleva previsão de safra de soja do Brasil para 111,6 mi t

São Paulo – A consultoria INTL FCStone elevou nesta terça-feira sua previsão para a safra brasileira de soja a um recorde de 111,6 milhões de toneladas, ante 109,1 milhões de toneladas no relatório de março.

“Tanto os Estados do Centro-Oeste, quanto o Paraná apresentaram resultados surpreendentes e o Rio Grande do Sul e as regiões do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia)também prometem produções excelentes”, disse em nota a analista de mercado da FCStone, Ana Luiza Lodi.

A empresa disse ainda que os estoques de soja do Brasil ao fim da atual temporada deverão alcançar “níveis muito confortáveis”, de quase 9 milhões de toneladas.

O cálculo considera a estimativa de exportações de 60 milhões de toneladas e um uso total de 104,4 milhões de toneladas da oleaginosa.

“Esse balanço mais folgado pode acabar sofrendo mudanças dependendo do andamento da safra norte-americana, que começa a ser plantada”, ressaltou Ana Luiza.

Para o milho, a FCStone manteve suas estimativas de produção, totalizando 93,3 milhões de toneladas em 2016/17.

As exportações do cereal na temporada foram projetadas em 28 milhões de toneladas.