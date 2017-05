Fazenda usa números para sensibilizar parlamentares sobre reforma

Brasília – Pressionada pela tentativa de lideranças do governo de desidratar a reforma da Previdência, a equipe econômica tenta com números sensibilizar os parlamentares para o impacto negativo para a economia caso a proposta não prospere no Congresso Nacional.

Projeções feitas pela equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e apresentadas aos deputados e senadores apontam que a cotação do dólar poderá chegar a R$ 3,60, sem aprovação da reforma.

O desemprego atingiria 14%. Com a aprovação da reforma, o desemprego ficaria em 12,5% e o dólar em torno de R$ 3,20.

Num cenário sem a aprovação da reforma, a equipe econômica prevê que o crescimento da economia de 2018 ficará em torno de 1%, bem abaixo dos 2,5% projetados pelo governo.

A ausência de reforma também interromperia o processo de crescimento da economia esse ano. A alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,5% estimada para 2017 seria revertida em crescimento zero.

Na avaliação da equipe do Ministério da Fazenda, a inflação também seria afetada. A projeção atual de 3,9% deste ano subiria para 4,5%, uma alta de 0,6 ponto porcentual.

Em consequência, a taxa de juros cairia menos até o final do ano. Em vez de 8,5% ficaria em 9,5%. Hoje, a taxa está em 11,25%.

O governo busca barrar a tentativa de fatiamento da proposta pelo Congresso.

O presidente Michel Temer, Meirelles e outros integrantes do governo reafirmaram nesta terça que não existe plano B para a reforma.

Mas as mudanças já são discutidas mais abertamente entre os parlamentares da base.