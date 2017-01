Exportações fracas devem afetar crescimento dos EUA no 4º tri

Washington – O crescimento econômico dos Estados Unidos provavelmente desacelerou no quarto trimestre, uma vez que a queda nos embarques de soja pesou sobre as exportações, mas um aumento saudável dos gastos do consumidor e do investimento empresarial devem ter sustentado o ímpeto econômico.

O Produto Interno Bruto (PIB) provavelmente cresceu a uma taxa anual de 2,2 por cento depois de acelerar a um ritmo de 3,5 por cento no terceiro trimestre, de acordo com pesquisa da Reuters junto a economistas.

O governo publicará sua primeira estimativa do PIB do quarto trimestre nesta sexta-feira, às 11:30 (horário de Brasília).

“O comércio foi um grande impulso ao crescimento no terceiro trimestre, isso será revertido”, disse o economista sênior do PNC Financial Services Group Gus Faucher. Os gastos do consumidor, o investimento empresarial e o setor imobiliário ajudarão no crescimento, então ainda veremos uma melhora sólida no quarto trimestre.”

Mas os números do PIB do quarto trimestre podem surpreender com um resultado melhor após dados na quinta-feira terem mostrado queda no déficit comercial de bens em dezembro e um salto nos estoques no atacado.

Economistas estimam que o comércio pode ter subtraído até 1,5 ponto percentual do crescimento do PIB no último trimestre, revertendo a contribuição de 0,85 ponto no terceiro trimestre. A maior parte do peso deve vir das exportações de soja, que ajudaram na expansão do PIB no terceiro trimestre depois de uma colheita ruim na Argentina e no Brasil.