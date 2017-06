Exportação de petróleo da Arábia Saudita cai a 7 mi bpd em abril

Dubai – As exportações de petróleo da Arábia Saudita caíram em 226 mil barris por dia (bpd) em abril na comparação com março, e os estoques do reino caíram apesar de uma produção estável, mostraram dados oficiais nesta segunda-feira.

Os sauditas, maiores produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), exportaram 7,006 milhões de bpd em abril, ante 7,232 milhões em março, segundo a Iniciativa Conjunta de Dados de Organizações (Jodi, na sigla em inglês). O país produziu 9,946 milhões de bpd em abril, ante 9,90 milhões em março.

Riad tem liderado um esforço da Opep e outros países produtores para cortar a produção e acabar com um excesso global de oferta.

Em linha com o acordo, os sauditas reduziram exportações, com os embarques de petróleo em abril tendo caído em 400 mil bpd ante o mesmo mês do ano passado, segundo a Jodi.

Os estoques da Arábia Saudita caíram em 3,927 milhões de barris, para 262,927 milhões de barris em março, segundo a Jodi. Os estoques de petróleo tiveram pico em outubro de 2015, quando somaram recorde de 329,430 milhões de barris.