Exportação de diesel pela Europa deve atingir recorde após Harvey

Londres – A Europa deve exportar um volume recorde de diesel em setembro, com os compradores da América Latina à procura do produto após o furacão Harvey reduzir a oferta dos Estados Unidos, de acordo com traders e dados de embarques.

A Europa regularmente importa grandes volumes do combustível, já que as refinarias locais não conseguem suprir a demanda.

Era esperada uma importação de 2 milhões de toneladas de diesel neste mês pelo bloco, mas os problemas provocados pelo Harvey nas operações de refino no Golfo do México acarretaram em uma inversão temporária nas rotas de fornecimento do produto.

Ao menos 600 mil toneladas de diesel e óleo de aquecimento devem sair da Europa e do Mediterrâneo rumo ao Brasil e à Argentina neste mês, segundo traders e dados de embarques.

“O Harvey está causando tudo isso. Ele fez as exportações pela costa do Golfo (do México) muito caras, e as da Europa estão se provando mais baratas”, afirmou um operador.