Exportação de carne de frango cai 4,1% em março após Carne Fraca

São Paulo – Os embarques totais de carne de frango do Brasil, considerando todos os produtos, como carne in natura, embutidos e outros processados, recuaram 4,1 por cento em março na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 386,4 mil toneladas, informou nesta terça-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), citando efeitos dos embargos relacionados à Operação Carne Fraca.

“Os embarques de carne de frango in natura para a China, por exemplo, retraíram 30 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Hong Kong importou 12 por cento menos”, disse o presidente da associação, Francisco Turra, em nota.