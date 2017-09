Exportação de carne bovina dispara e tem maior volume desde 2013

São Paulo – As exportações brasileiras de carne bovina cresceram em agosto 13,4 por cento ante julho e 34 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 145.822 toneladas, atingindo os maiores volumes em quase quatro anos, informou nesta segunda-feira a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

O faturamento com as vendas externas do Brasil, maior exportador global, superou 607 milhões de dólares em agosto, alta de 12,8 por cento ante o mês anterior –crescendo também 34 por cento ante agosto do ano passado–, na medida em que grandes importadores como a China têm elevado a demanda.

O resultado foi o melhor desempenho do setor desde outubro de 2013, em volume, e dezembro de 2014, em faturamento, ressaltou a Abiec.

“A Abiec continua focando seus esforços na abertura de novos mercados e ampliação da presença em parceiros estratégicos. E a China tem sido prioridade”, disse em nota a associação.

A Abiec informou que Hong Kong continuou sendo o principal importador da carne bovina brasileira, responsável pela compra de 34.540 toneladas em agosto (7,4 por cento a mais do que foi comercializado em julho), seguido por Egito, que importou 23.070 toneladas (+27,8 por cento), e China, com 18.565 toneladas (+ 15,1 por cento).

Em agosto, a carne in natura se manteve como categoria mais exportada, gerando faturamento de mais de 520 milhões de dólares, com embarque superior a 123 mil toneladas, de acordo com dados da Abiec.

Segundo uma outra entidade representativa de frigoríficos no país, a Abrafrigo, “o mercado externo está atravessando um momento muito favorável”, que está sendo aproveitado por quase todos os países exportadores, que têm aumentado suas vendas principalmente para o mercado chinês.

A Abrafrigo afirmou que, se a tendência se mantiver até o final do ano, o Brasil poderá superar um pouco a meta de crescer 10 por cento em relação a 2016, ano de queda nas vendas, atingindo a comercialização de mais de 1,5 milhão de toneladas.

No acumulado de 2017, as vendas de carne bovina in natura e processada alcançaram 930.466 toneladas, praticamente o mesmo resultado visto no mesmo período do ano passado, disse a Abrafrigo, citando dados do governo. Já as receitas subiram 5 por cento, somando 3,77 bilhões de dólares ante 3,58 bilhões em 2016.