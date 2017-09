Exportação de café verde pelo Brasil em agosto cai 21% ante 2016

São Paulo – As exportações brasileiras de café verde em agosto somaram 2,1 milhões de sacas de 60 quilos, volume 21,4 por cento inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, informou nesta segunda-feira o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Em relatório, o Cecafé apontou retração de 21,2 por cento nas exportações de arábica em agosto, na comparação anual, com 2,09 milhões de sacas, e de 31 por cento nas de robusta, que totalizaram 27,347 mil sacas. Já os embarques de café solúvel somaram 253,75 mil sacas, queda de 26,5 por cento ante agosto do ano passado.