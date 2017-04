Expectativa para Selic este ano cai a 8,5%, diz Boletim Focus

São Paulo – A expectativa para a taxa básica de juros no final deste ano voltou a ser reduzida na pesquisa Focus do Banco Central junto a economistas, que continuam vendo aceleração do ritmo de corte da taxa básica de juros esta semana e passaram a projetar a inflação abaixo de 4,5 por cento em 2018.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira mostrou que a perspectiva é de redução da Selic na reunião desta semana do BC de 1 ponto percentual, acelerando o ritmo de afrouxamento monetário.

Após dois cortes seguidos de 0,25 ponto percentual e outros dois de 0,75 ponto, a taxa básica de juros está agora em 12,25 por cento.

Para o fim deste ano, os especialistas consultados passaram a ver a Selic a 8,50 por cento, de 8,75 por cento anteriormente.

Para 2018, permanece a projeção de que a Selic ficará em 8,50 por cento.

O Top-5, grupo que mais acerta as previsões, também vê a taxa básica de juros em 8,50 por cento em ambos os anos, em estimativas que não sofreram alterações.

A pesquisa semanal mostrou ainda queda de 0,01 ponto percentual na estimativa para a alta do IPCA em 2017, para 4,09 por cento.

Para 2018, a expectativa caiu pela primeira vez após 36 semanas, indo a 4,46 por cento de 4,5 por cento antes. A meta oficial de inflação para 2017 e 2018 é de 4,5 por cento, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Em março, o IPCA desacelerou a alta a 0,25 por cento, de 0,33 por cento em fevereiro, acumulando em 12 meses avanço de 4,57 por cento.

Para o crescimento do Produto Interno Bruto, os especialistas no Focus reduziram a perspectiva de crescimento este ano a 0,41 por cento, 0,06 ponto percentual a menos, e continuam vendo expansão de 2,5 por cento em 2018.