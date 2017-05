Expansão do comércio da China desacelera em abril

Pequim – O crescimento das importações da China desacelerou com mais força do que o esperado em abril diante do enfraquecimento das entradas de commodities como minério de ferro e cobre, enquanto o aumento das exportações caiu pela metade em linha com o enfraquecimento geral na demanda por gadgets eletrônicos.

As importações da China em abril aumentaram 11,9 por cento, contra 20,3 por cento em março, mostraram dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, contra expectativas de analistas de aumento de 18 por cento.

Já as exportações subiram 8 por cento sobre o ano anterior, desacelerando ante o aumento de 16,4 por cento no mês anterior e contra expectativa de 10,4 por cento.

Embora os dados mostrem que o comércio permaneceu robusto no início do segundo trimestre, analistas dizem que o forte crescimento econômico da China visto nos três primeiros meses do ano pode ter representado o melhor desempenho, conforme as autoridades buscam controlar o investimento especulativo, especialmente no setor imobiliário.

“Olhando à frente, projetamos que o crescimento das exportações vai se manter bem dado o cenário relativamente bom para a economia global este ano”, disse em nota o economista do Capital Economics Julian Evans-Pritchard.

“O crescimento na entrada de embarques continuará a enfrentar obstáculos, entretanto. Em particular, o aperto da política monetária pesará ainda mais sobre a demanda doméstica nos próximos trimestre.”

Os dados de abril deixaram o país com um superávit comercial de 38,05 bilhões de dólares, contra expectativa de 35,5 bilhões e acima dos 23,93 bilhões de dólares em março.