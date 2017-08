EXAME Fórum vai discutir como planejar os negócios para 2018

São Paulo – O EXAME Fórum, um dos principais eventos do país para discutir o cenário macroeconômico e político, já tem participações confirmadas do prefeito de São Paulo, João Doria, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

O evento vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 4, no hotel Unique, em São Paulo. Em meio às diversas questões em aberto no governo, Maia vem dar seu ponto de vista no debate sobre os caminhos da economia e da política brasileira em 2018.

O EXAME Fórum também terá a participação de especialistas e da elite do empresariado brasileiro. Além de Maia e Doria, já confirmaram presença Carlos Velloso, ex-presidente do STF; os sociólogos Demétrio Magnoli e Bolívar Lamounier; o economista José Roberto Mendonça de Barros; Caio Farah Rodriguez, sócio do escritório Barros Pimentel Alcantara Gil e Rodriguez; Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva e colunista de EXAME; Flávio Rocha, sócio da Riachuelo; Carlos Ari Sunfeld, professor da Escola de Direito da FGV-SP e Tarcísio Gomes de Freitas, secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos.

João Manoel Pinho de Mello, assessor especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda; Fábio Barbosa, membro do conselho do Itaú Unibanco, da Endeavor e da Fundação das Nações Unidas; Julien Imbert, sócio da consultoria BCG; Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), também estarão no evento.

O próximo ano é decisivo para o Brasil. EXAME Fórum vai debater o processo final da travessia política e as perspectivas da economia. No encontro, grandes nomes se reúnem para opinar sobre como completar a recuperação e inaugurar um novo ciclo de expansão.

Com a proximidade do ano eleitoral, os especialistas também abordam o que esperar dos partidos e das coligações e o papel do empresariado para a interseção entre política e economia.

O EXAME Fórum conta com patrocínio da CNI, da Embratel e do Grupo Pão de Açúcar; e apoio do Governo do Ceará. O evento tem abertura prevista para as 8h e encerramento às 18h. No total, seis palestras, talk shows e debates completam a programação. Para mais informações e inscrições, acesse www.exameforum.com.br.