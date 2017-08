Europa apoia esforços do Brasil para fechar acordo UE-Mercosul

Bruxelas – O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, mostrou nesta terça-feira seu apoio aos esforços do governo do Brasil para anunciar um acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul antes do fim deste ano.

“O acordo UE-Mercosul é crucial para a criação de empregos e a competitividade de ambas as partes. Apoio fortemente os esforços do Brasil para concluir este ano o acordo”, disse Tajani no Twitter.

O presidente do Parlamento Europeu foi uma das autoridades europeias com as quais o ministro de Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira Filho, abordou hoje em Bruxelas as negociações sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a UE.

Aloysio Nunes está em uma viagem pela Europa, coincidindo com a presidência brasileira do Mercosul, com o objetivo de avançar nas negociações e conseguir fechar o acordo antes da reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) que acontecerá em dezembro em Buenos Aires.