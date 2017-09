Eunício abre sessão do Congresso para votar nova meta fiscal

Igor Gadelha e Renan Truffi, do Estadão Conteúdo

Por Igor Gadelha e Renan Truffi, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), abriu, por volta das 19h40 desta terça-feira, 5, sessão do Congresso Nacional para concluir a votação do projeto de revisão das metas fiscais de 2017 e 2018.

Nesta sessão, deputados e senadores analisarão os últimos dois destaques com sugestões de mudança no texto principal que faltam para encerrar a análise da proposta. Os dois foram apresentados pelo PT e devem ser rejeitados.

Para que a votação de fato seja iniciada, é necessário que pelo menos 257 deputados e 41 senadores registrem presença no plenário. P

or volta das 19h43, apenas 228 deputados e 24 senadores já haviam registrado presença.