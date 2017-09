EUA pedem que ONU imponha embargo de petróleo à Coreia do Norte

Nações Unidas – Os Estados Unidos querem que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas imponha um embargo de petróleo à Coreia do Norte, proíba as exportações de têxteis do país e a contratação de trabalhadores norte-coreanos no exterior e determine ao líder Kim Jong Un um congelamento de ativos e proibição de viagem, de acordo com um esboço de resolução visto pela Reuters nesta quarta-feira.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse que quer que o conselho de 15 membros vote o projeto de resolução na segunda-feira. No entanto, o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, afirmou que isso pode ser “um pouco prematuro”.

Não estava imediatamente claro se o esboço de resolução tinha o apoio da China, aliada norte-coreana. Uma resolução precisa de nove votos a favor e nenhum veto de Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia ou China para ser aprovada.